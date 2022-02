Nördlingen

14:00 Uhr

Bäckermeister aus Nördlingen zu Corona: "Politik macht sehr viele Fehler"

Die Bäckerei Diethei öffnet am Freitag wieder alle Filialen in Nördlingen und Ederheim und wie Inhaber Rupert Diethei sagt, ist auch der Verkaufswagen wieder unterwegs.

Plus 2448 aktuelle Corona-Fälle im Landkreis: Das stellt auch die Betriebe vor Schwierigkeiten. Die Nördlinger Bäckerei Diethei schloss vorsorglich alle Filialen.

Von Verena Mörzl

Die steigenden Corona-Fallzahlen in der Region führen in immer mehr Betrieben zu Schwierigkeiten. Einige Geschäfte sehen sich sogar gezwungen, zum Schutz von Personal und Kunden den Betrieb zu schließen. Auch in anderen Bereichen stehen die Verantwortlichen wegen Personalmangels vor Problemen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen