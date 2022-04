Nördlingen

vor 16 Min.

Bänke und Bäume am Bäumlesgraben in Nördlingen beschädigt

Plus Der Schotterweg sollte eigentlich nur begradigt werden. Doch bei den Arbeiten wurden mehrere Bäume beschädigt. Die Stadt musste jetzt eine Spezialfirma beauftragen.

Von Martina Bachmann

Der Bäumlesgraben in Nördlingen ist bei Spaziergängern und Läufern gleichermaßen beliebt. Das liegt wohl auch an den schönen, großen Bäumen, die entlang des Schotterweges stehen: Gerade im Frühling ist es herrlich, an den grünen Blättern vorbeizulaufen, im Herbst strahlen die in den schönsten Rot- beziehungsweise Brauntönen. Doch viele dieser Bäume sind jetzt beschädigt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen