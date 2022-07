Baggerfahrer wendet und verursacht Unfall in Nördlingen

Ein Baggerfahrer (24) und ein Autofahrer (21) verursachen am Donnerstag je einen Unfall in Nördlingen. Ein weiterer junger Verkehrsteilnehmer erlebt eine Unfallflucht.

In Nördlingen haben sich am Donnerstag eine Reihe von Unfallgeschehen ereignet, in die junge Verkehrsteilnehmer verwickelt waren. Zum einen meldete die Polizei einen Unfall, der sich um kurz nach 10 Uhr deshalb ereignete, weil ein Baggerfahrer auf der Straße wenden wollte. Der 24-Jährige übersah den Angaben zufolge ein Auto, das hinter ihm stand. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Mehrere Unfälle ereignen sich am Donnerstag in Nördlingen

In der Hofer Straße in Nördlingen krachte es dann um kurz vor 18 Uhr. Ein 21-jähriger Autofahrer bemerkte nicht, dass die 31-jährige vorausfahrende Pkw-Fahrerin bremste, der junge Mann fuhr auf. Der dabei entstandene Schaden soll sich laut Polizei auf rund 1500 Euro belaufen.

Im Nördlinger Ortsteil Baldingen wurde ein 24-jähriger Zeuge einer Unfallflucht, bei der ihm ein Schaden von rund 500 Euro entstanden ist. Wie die Polizei berichtet, fuhr er die Talergasse entlang. Er wollte von dort nach rechts in den Bachäcker einbiegen. Dabei kam ihm ein Pkw entgegen, der die Kurve schnitt. Die Fahrzeuge streiften sich und der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem weißen Pkw, einem Kastenwagen, unerlaubt vom Unfallort. (AZ)