Bahn: Zusätzliche Verbindungen von Go-Ahead fallen ebenfalls aus

Zu den bereits bekannten Fahrten, die auf der Riesbahn ausfallen, kommen weitere hinzu. Einschränkungen bis zum neuen Jahr.

In den kommenden Tagen fallen auf der Riesbahn zahlreiche Verbindungen aus, das hatte das Unternehmen Go-Ahead bereits am Dienstag angekündigt. Am Mittwoch informierte Go-Ahead nun, dass weitere Fahrten gestrichen werden. Wer in Donauwörth normalerweise um 6.07 Uhr in den Zug nach Nördlingen steigt, muss darauf nicht nur am Freitag verzichten, sondern ab sofort bis einschließlich zum 1. Januar. Genau dasselbe gilt für die Verbindung um 19.44 Uhr ab Aalen, die Donauwörth planmäßig um 20.51 Uhr erreichen würde.

Grund für die ausfallenden Fahrten seien Frostschäden an den Lokomotiven des Subunternehmens WEE, teilt Go-Ahead mit. Die sollen bis zum 2. Januar behoben sein. (pm,tiba)