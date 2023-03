Nördlingen

06:00 Uhr

Nördlinger Bahnschranken könnten sich ab Jahresende automatisch senken

Plus Die Bahn beantwortet Fragen zum elektronischen Stellwerk und den neuen Aufzügen am Bahnhof, die seit Monaten außer Betrieb sind.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Nicht Go-Ahead, sondern die Deutsche Bahn ist für die Bahnhofinfrastruktur auf der Riesbahn und somit auch den Nördlinger Bahnhof zuständig. In diesem Jahr ergeben sich einige Neuerungen, die auch die Kurbel-Schranke am Bahnübergang Nürnberger Straße betreffen. Außerdem fragen sich Pendlerinnen und Pendler, weshalb die Aufzüge an den Nördlinger Gleisen noch immer nicht funktionieren. Die Deutsche Bahn gibt auf RN-Nachfrage Antworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen