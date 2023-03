Das sagt der Fahrgastverband Pro Bahn zum Bahnunfall im Ries

Plus Eine Frau wird vom Zug mehrere Kilometer weit mitgeschleift, der Zug stoppt erst in Nördlingen. Der Fahrgastverband Pro Bahn erneuert eine frühere Forderung.

Der Bahnunfall im Ries sorgt auch am Mittwoch noch für Entsetzen: Mehrere Kilometer weit war eine Frau außerhalb des Zugs mitgeschleift worden, weil ihre Hand in der Tür eingeklemmt worden war. Die 39-Jährige war nach Angaben der Polizei zunächst auf der falschen Seite des Zugs ausgestiegen. Bei den alten eingesetzten Zügen eines von Go-Ahead angeheuerten Subunternehmens lassen sich bei Stillstand und freigegebenem Signal die Türen auf beiden Seiten öffnen. Nun äußert sich der Fahrgastverband Pro Bahn auf Anfrage unserer Redaktion.