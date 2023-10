Nördlingen

08:07 Uhr

Bald öffnet Nördlingens zweite Lidl-Filiale

In Nördlingen eröffnet bald eine zweite Lidl-Filiale.

Plus Der Lebensmittel-Discounter macht in Nördlingen eine zweite Filiale auf. Der Eröffnungstermin steht fest und wird mit einer Spendenaktion verbunden.

Von Verena Mörzl

In Nördlingen wird es in naher Zukunft einen weiteren Lebensmittel-Discounter geben. Wie berichtet, eröffnet Lidl eine zweite Filiale in der Hofer Straße. Das Gebäude auf dem Areal zwischen Deichmann und Sobi-Getränkemarkt steht bereits. Auch ein Eröffnungstermin mit einigen Besonderheiten ist bereits bekannt.

Auf die Frage, weshalb Lidl in Nördlingen zwei Filialen führen will, heißt es vom Konzern, dass es sein gesamtes Filialportfolio kontinuierlich quantitativ weiterentwickle. Nördlingen sei noch dazu ein guter Standort. Derzeit werden die Arbeiten am Innenausbau vorgenommen. "Damit liegen wir im Zeitplan des Bauvorhabens, sodass wir die Filiale voraussichtlich Anfang Dezember dieses Jahres für unsere Kunden eröffnen können", teilt ein Sprecher weiterhin mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

