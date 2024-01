Unbekannter touchiert Fahrradträger und flüchtet

Ein Unbekannter hat den Fahrradträger am Fahrzeugheck eines geparkten Pkw touchiert und ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Zu einer Unfallflucht ist es am Freitagmittag zwischen 11.30 und 12.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße in Nördlingen gekommen.

Der Fahrradträger am Fahrzeugheck eines geparkten VW Passat wurde touchiert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, teilt die Polizei mit. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Nördlingen nimmt unter der Telefonnummer 09081/2956-0 Hinweise entgegen. (AZ)