Bands, Maibaumwettbewerb, Stabenumzug: Hier gibt es alles zum Stabenfest 2023

Plus Von Freitag bis Montag erwartet die Besucher beim Stabenfest in Nördlingen viel Programm. Wie das Wetter laut Deutschem Wetterdienst am Stabenmontag werden soll.

"Kinder, lasst die Schule sein, Stabenfest ist heut" – Musik für die Ohren aller Stabenfest-Liebhaberinnen und -Liebhaber. Am 8. Mai ist es wieder so weit: Am Stabenmontag ziehen über 2000 Kinder mit fröhlichem Gesang durch die Nördlinger Altstadt. Beim traditionellen Stabenumzug nehmen die Schulkinder der Nördlinger Grundschulen und der weiterführenden Schulen bis einschließlich der 7. Jahrgangsklasse teil. Aber auch schon am Wochenende ist auf dem Stabenfest für ein vielfältiges Programm gesorgt – inklusive großer Maibaumprämierung.

Die Dorfrocker spielen am Freitag beim Stabenfest 2023 in Nördlingen

Am Freitag, 5. Mai, geht es los. Um 14 Uhr beginnt auf der Kaiserwiese der Fest- und Biergartenbetrieb. Am Freitagabend steht dann direkt ein Highlight an: Die unterfränkische Band "Dorfrocker" tritt zum Auftakt des Staben-Festwochenendes im Festzelt von Christian Papert auf. Der Kartenvorverkauf läuft bei den Rieser Nachrichten und beim Rieser extra in der Deininger Straße 8 in Nördlingen oder im Internet unter www.stabenfest.de/tickets. Auch bei der Touristinfo der Stadt Nördlingen sind die Karten erhältlich. Der Einlass erfolgt um 18 Uhr, die Vorgruppe "Blechstreet Boys" spielt ab 18.30 Uhr, die Dorfrocker spielen dann ab 21.30 Uhr.

