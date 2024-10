Arverio: Bauarbeiten am Nördlinger Bahnhof verlängern sich noch weiter

Wie bereits berichtet, finden ab diesem Freitag Bauarbeiten am Nördlinger Bahnhof statt – diese werden nun noch zwei Tage länger dauern, teilt das Bahnunternehmen Arverio am Freitag mit. Am Bahnhof in Nördlingen werden Gleise und Weichen erneuert.

Aufgrund der Baumaßnahmen kann in den kommenden Tagen der Nördlinger Bahnhof nicht angefahren werden, aus Richtung Donauwörth müssen Bahnreisende in Möttingen in den Bus umsteigen. In umgekehrter Fahrtrichtung fährt laut Ersatzplan kaum ein oder kein Zug, sondern es werden von Aalen an Busse eingesetzt. Wie berichtet, gab es bereits in der vorherigen Version des Ersatzplanes Unstimmigkeiten.

Wie genau sich der Ersatzverkehr an den beiden weiteren Tagen verlängert, geht aus dem neuen Fahrplan nicht genau hervor. Es ist lediglich verzeichnet, dass am 24. und 25. Oktober noch ein Bus um 0.10 Uhr von Nördlingen in Richtung Aalen fährt statt eines Zuges. Da Arverio am Freitagnachmittag nicht zu erreichen war, ist nicht klar, ob die anderen – tagsüber geltenden – Ausfälle sich auch an den weiteren beiden Tagen fortsetzen.