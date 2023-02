Nördlingen

18:00 Uhr

Baugebiet Kleinerdlingen: Viele Interessenten springen ab

Im neuen Baugebiet "Westlich des Johanniterschlosses" sind die Straßen fertig. Doch die Vergabe der Bauplätze verläuft nicht so schnell, wie in den vergangenen Jahren.

Plus Die Stadt Nördlingen hat ein neues Baugebiet erschlossen. Die Vergabe läuft jedoch schleppend. Wie Finanzexperten die Lage auf dem Immobilienmarkt beurteilen.

Von Martina Bachmann

Gar nicht genug Bauplätze konnte die Stadt Nördlingen in den vergangenen Jahren ausweisen. Die Nachfrage war so hoch, dass man sich in der Stadtverwaltung sogar ein Punktesystem überlegte, um die Plätze auch gerecht zu verteilen. Zuletzt wurde im Stadtteil Kleinerdlingen ein neues Baugebiet ausgewiesen, "Westlich des Johanniterschlosses" heißt es. Im September lagen 70 Bewerbungen vor - doch jetzt läuft die Vergabe schleppend.

