Baum wird zum Gerd-Müller-Platz gebracht

Ein Spezialunternehmen transportiert die Platane vom Rieser Sportpark in die Nördlinger Altstadt. Der Platz wird am 3. November eingeweiht.

Der Baum wäre schon mal da, das Denkmal fehlt noch: Auf dem Gerd-Müller-Platz in Nördlingen ist am Mittwoch eine Platane vom Rieser Sportpark eingepflanzt worden. Dazu wurde eine Spezialfirma von der Stadt beauftragt. Der Baum muss verdrahtet werden, es dauert rund zwei Jahre, bis er eingewachsen ist. Am 3. November soll der neue Platz in Nördlingens Altstadt eingeweiht werden. Noch ist nicht klar, wer zur Veranstaltung kommt. (AZ)