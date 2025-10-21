Leuchtende Kinderaugen, große Neugier und handwerklicher Eifer – das herrschte auf dem Gelände der Eigner Bauunternehmung in Nördlingen. Im Rahmen der Bildungsinitiative „Baumeister gesucht! – Harry Hammer und Nicky Nagel auf Tour“ erkundeten 22 Vorschulkinder aus den Kindergärten Marienhöhe (Nördlingen) und St. Johannes (Kleinerdlingen) spielerisch die Welt des Bauens. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Sonja Huber und Monika Frieß griffen die kleinen Nachwuchs-Handwerker begeistert zu Hammer, Kelle und Säge. Unter Anleitung der Maskottchen Harry Hammer und Nicky Nagel entstanden kleine Kunstwerke aus Holz und Stein – mit viel Freude und Stolz auf das eigene Werk. „Wir sind begeistert von der Freude, mit der die Kinder ans Werk gehen“, sagte Werner Luther, Geschäftsführer der Eigner Bauunternehmung. „Genau das ist unser Ziel: frühzeitig Begeisterung für das Bauen zu wecken – und vielleicht den Grundstein für zukünftige Handwerkerinnen und Handwerker zu legen.“ Auch Sozialpädagoge Harry Hammer zeigte sich beeindruckt: „Viele Kinder halten heute zum ersten Mal einen Hammer oder eine Säge in der Hand. Ihre Neugier und Offenheit sind der beste Anfang, um handwerkliches Geschick zu entwickeln.“ Als Dankeschön erhielten die Kindergärten eine Kinder-Werkbank mit Werkzeug und Baumeister-Paket, damit die kleinen Baumeister auch künftig weiter tüfteln und bauen können. Für das leibliche Wohl sorgte die Firma Eigner mit Getränken, Brotzeit und kleinen Geschenken – ein liebevolles Detail, das den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis machte. Die Aktion ist Teil der bayernweiten Initiative „Baumeister gesucht!“ der Verbände der Bayerischen Bauwirtschaft. Ziel ist es, Kindern spielerisch den Zugang zum Handwerk zu ermöglichen und das Bewusstsein für die Bedeutung des Bauens zu stärken – mit Unterstützung engagierter Unternehmen wie der Eigner Bauunternehmung

