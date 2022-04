Nördlingen

18:00 Uhr

Baustelle: Die B25 wird für mehrere Wochen komplett gesperrt

Plus Eine Brücke und eine Fahrspur werden derzeit an der B25 bei Nördlingen gebaut. Es gibt viel Kritik an der sogenannten "Brezel". Doch ein Argument ist hinfällig.

Von Martina Bachmann

Im Ries wird in diesen Tagen an einer der wichtigsten Verbindungsstraßen gearbeitet: Die B25 wird im Bereich Nördlingen Süd um einen Fahrstreifen erweitert, der Heuweg von Reimlingen her kommend über eine Brücke an die Bundesstraße angeschlossen. Jetzt steht auch fest, wann die Straße für mehrere Wochen komplett gesperrt werden muss.

