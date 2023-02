Nördlingen

vor 17 Min.

Baustelle in der Nördlinger Altstadt: Die Verwirrung am ersten Tag ist groß

Die meisten Autofahrer dürften am Montag nicht nur an einem dieser Verkehrsschilder in Nördlingen vorbeigekommen sein. Die Sperrung des Gerd-Müller-Platzes bringt den Stadtverkehr durcheinander.

Plus Seit Montag sind die Zufahrten zur Kreuzung Bergerstraße/Herrengasse in Nördlingen gesperrt. Doch in einigen Bereichen fallen Probleme mit der Beschilderung auf.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Mit viel Tempo kommt ein schwarzer Audi die Hallgasse heruntergefahren, macht noch einen Schlenker um das Auto, das gerade aus dem Weinmarkt herausfahren will, und dann steigt die Fahrerin auf die Bremse als sie sieht: Baustelle. Am künftigen Gerd-Müller-Platz ist kein Vorbeikommen – jedenfalls für die, die sich an die Verkehrsregeln halten. Das tun nicht alle. Eindrücke vom ersten Tag einer noch lange andauernden Baustelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen