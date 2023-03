Baustelle verwirrt Senior: 2300 Euro Schaden

Der 83-Jährige kommt mit den Umleitungen nicht zu recht und fährt durch die Nördlinger Fußgängerzone. Mehrere Passanten beobachten das.

Die baustellenbedingte Änderung der Verkehrsführung in der Nördlinger Innenstadt hat einen 83 Jahre alten Autofahrer laut Polizeibericht völlig durcheinander gebracht. Da er sich nicht mehr auskannte, fuhr er am Schäfflesmarkt gegen einen Poller und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Anschließend fuhr er durch die Fußgängerzone und bei den Kornschrannen wieder auf die Straße.

Mehrere Passanten beobachteten das verwirrte Verhalten des Fahrers und informierten die Polizei. Der Mann konnte vor einer Arztpraxis angetroffen werden, an seinem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige.