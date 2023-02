Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau überzeugt

Bei der Konzertreihe "Klassik im Ries" der Raiffeisen-Volksbank Ries dirigiert einmal mehr Johannes Moesus. Die Besucher hören auch italienische Musik.

Es hatte sich wohl herumgesprochen, dass das Auftaktkonzert von „Klassik im Ries“ im November hervorragend war. Denn für das zweite Konzert der Saison waren die Karten in kürzester Zeit nachgefragt und der Genosaal ausverkauft. Die Gäste erlebten wieder einen sympathischen und witzigen Johannes Moesus am Dirigentenpult, der diesmal das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau engagiert und souverän durch den Spätnachmittag führte.

Italienische, italienisch inspirierte und spanische Musik verschiedener Epochen stand auf dem Programm, so eine Pressemitteilung der Raiffeisen-Volksbank Ries. Mit dem Concerto grosso D-Dur von Pietro Locatelli, einem auch von Johann Sebastian Bach sehr geschätzten Barock-Komponisten, eröffneten die Künstlerinnen und Künstler das Konzert. Ein Solo-Streichquartett wechselte sich mit dem gesamten Ensemble ab, der Auftakt war variantenreich und voller Spannung gehalten.

Anton Hutti war Konzertmeister der Hofkapelle

Dann hatte Johannes Moesus wieder ein Stück von Antonio Rosetti auf dem Plan. Der zweite Satz des Violinkonzerts in D-Dur lässt italienische Vorbilder erahnen. Komponiert hatte es Rosetti jedoch in seiner Zeit am Wallersteiner Hof in den 1770-er Jahren – vermutlich in Zusammenarbeit mit dem aus Italien stammenden Konzertmeister der Hofkapelle, Anton Hutti, der seine Kenntnis italienischer Musik mit ins Ries gebracht hatte. Mit der vielfach ausgezeichneten Solistin Marie Radauer-Plank landete Moesus einen „Volltreffer“. Die gebürtige Salzburgerin überzeugte als Solo-Violinistin vor allem in den sehr hohen Passagen: Ihr Spiel ging direkt zu Herzen. Auch wenn das Stück in Moll endete, gab es für Orchester und Solistin kräftigen Applaus.

Ein selten gespielter Barockkomponist ist Georg Matthias Monn. Der Solistin und Konzertmeisterin Radauer-Plank war es jedoch ein persönliches Anliegen, diesen als sonderbar geltenden Mann dem Rieser Publikum vorzustellen. Die drei Sätze des Konzert B-Dur waren bestens dazu geeignet, noch einmal das harmonische Zusammenspiel und die festliche Stimmung im Saal zu unterstreichen.

Musik von Antonio Vivaldi

Nach der Pause spannte das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau den Bogen vom Barock bis zur Romantik. Zunächst brillierten die Künstlerinnen und Künstler bei der Sinfonia für Streicher und Basso continuo C-Dur von Antonio Vivaldi, dann spielten sie eine Bearbeitung der Cantos de Espana von Isaac Albéniz für Streichorchester. Fünf Tänze entführten in verschiedene Regionen Spaniens und zeigten die Besonderheiten der Volksmusik-Stile in den verschiedenen Gegenden auf.

Schneidend im Prelude, monumental wie eine Filmmusik im Orientale, flirrend heiß, aber entspannt bei Bajo la Palmera zeigte das Ensemble noch einmal sein ganzes variantenreiches Können. Das Publikum folgte gerne in die südlichen Gefilde und belohnte die Künstlerinnen und Künstler mit langem Schlussapplaus. Zur Zugabe legten alle die Bögen weg, und Wiener Luft wehte bei der Pizzicato Polka von Johann Strauß.

Das nächste Konzert bei Klassik im Ries findet am Sonntag, 12. März, 17 Uhr statt. Es spielt das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim. (AZ)