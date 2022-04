Nördlingen

Der Geopark Ries ist jetzt der erste Unesco-Geopark in Bayern

Der Geopark Ries ist jetzt Unesco Global Geopark. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass jetzt mehr Besucher in die Region kommen würden.

Plus Im zweiten Anlauf klappt es: Der Geopark Ries wird mit dem höchsten Unesco-Qualitätsstandard ausgezeichnet. Mit welchen Auswirkungen die Verantwortlichen rechnen.

Von Martina Bachmann

Um 12.52 Uhr kam die E-Mail, auf die Heike Burkhardt so lange gewartet hat. "Direkt aus Paris", jubelt die Geschäftsführerin des Vereins Geopark Ries am Telefon. Man kann wohl sagen, dass mit dieser E-Mail ein Herzenswunsch von Burkhardt und vielen anderen erfüllt worden ist. Denn in ihr steht: Der Geopark Ries ist jetzt offiziell Unesco Global Geopark.

