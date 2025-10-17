BBV zeichnet Gewinner des Collage-Wettbewerbs zur Kartoffelaktion im Bistum Augsburg aus

Die Wirtschaftsschule Nördlingen hat im Rahmen der Kartoffelaktion des Bistums Augsburg beim Collage-Wettbewerbs des Bayerischen Bauernverbands den 1. Preis gewonnen. Die Preisverleihung fand kürzlich im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes im Zelt des Bayerischen Bauernverbandes auf der Donau-Ries-Ausstellung statt. Als Preis erhielten die Schülerinnen und Schüler einen Erlebnistag auf der „Oberen Mühle Laub“. Das Projekt „Mit Herz, Schaufel und Schafwolle – Unsere Schule pflanzt Zukunft“ der 6. und 7. Klassen unter der Leitung von Bettina Geinitz und Veronika Eiglmeier überzeugte die Jury. Die Schülerinnen und Schüler legten einen Kartoffelacker an, experimentierten mit Schafwolle als natürlichem Dünger und ernteten nicht nur Kartoffeln, sondern auch Gurken, Zucchini und Kürbisse. Besonders beeindruckend waren die Teamarbeit und das Engagement der Schülerinnen und Schüler. „Dieses Projekt hat uns nicht nur mit der Natur verbunden, sondern auch gezeigt, was Teamgeist, Verantwortung und Nachhaltigkeit bedeuten“, so die betreuenden Lehrkräfte.

