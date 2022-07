Das 3klang-Klaviertrio bringt Beethoven versiert zu Gehör

Der 250. Geburtstag von Beethoven wurde 2020 gefeiert. Das geplante Konzert dazu musste verschoben werden. Jetzt spielte das "3klang-Klaviertrio" in Nördlingen.

Eigentlich sollte der 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens (1770-1827) im Dezember 2020 gefeiert werden. Zu diesem Anlass war die Aufführung des Beethovenschen Opus Eins – es umfasst die drei frühreifen Klaviertrios in Es-Dur, G-Dur und c-Moll - ursprünglich geplant. Die Corona-Pandemie vereitelte das Vorhaben jedoch immer wieder. Thomas Selbach, der in München lebt, aber bereits seit 1988 die Fächer Klavier und Musiktheorie an der Rieser Musikschule unterrichtet, setzte daher kurzerhand das Jubiläumskonzert im Rahmen einer Benefizveranstaltung zugunsten der Nördlinger Musikschule um.

Für dieses Vorhaben konnte er die beiden Münchner Kollegen seines "3klang–Klaviertrios" gewinnen: die Geigerin Claudia Bahr und den ehemaligen langjährigen Cellolehrer der Nördlinger Musikschule, Wolfgang Fink. Die Künstler verzichteten auf ihre Gage und stellten das Spendenaufkommen der Rieser Musikschule zur Verfügung.

Versiert und brillant Beethovens Opus eins zu Gehör gebracht

Die Gattung Klaviertrio, durch Joseph Haydn etabliert und von Wolfgang Amadeus Mozart auf einen ersten Höhepunkt gehoben, ließ Violine, Violoncello und Klavier als einen homogenen, farbenreichen Klangkörper erleben. Wie fantasievoll Beethoven in den zwölf Einzelsätzen des Opus Eins verfährt, brachten die Geigerin Claudia Bahr, der Cellist Wolfgang Fink und der Pianist Thomas Selbach mit virtuosem Zugriff versiert und brillant zu Gehör.

Während ausgedehnte Skalenläufe, schnelle Triolengirlanden und Triller aus dem sperrigen Klavierkorpus aufblitzten und die Geigerin immer wieder mit akkuraten Sechzehntelläufen dagegenhielt, erhob sich zur rechten Zeit die noble Stimme des Violoncellos aus der Tiefe. In fein abgestimmter Interaktion gingen die drei Musiker immer wieder perfekt aufeinander ein und konnten die Zuhörer gleichermaßen für sich und für das berühmte "Geburtstagskind" begeistern. Dafür bekamen sie schließlich auch von den Zuhörern den verdienten lang anhaltenden Beifall.

Vater Johann Beethoven stiftete Verwirrung

Die Feier des runden Beethoven-Geburtstages erscheint entgegen mancher Angaben zum Geburtsjahr in diesem Jahr völlig in Ordnung. Denn mit Blick auf das berühmte Vorbild Mozarts stiftete Vater Johann Verwirrung, da er seinen achtjährigen Filius bei dessen erstem öffentlichen Konzert in Köln als erst sechsjähriges Wunderkind ausgegeben und ihn zwei Jahre jünger gemacht hatte.

Lange Zeit dementierte Ludwig selbst das angebliche Geburtsjahr nicht. So konnte das Münchner "3klang–Klaviertrio" den 250. Geburtstag Beethovens der Wahrheit gemäß im Jahr 2022 feiern. Damit hat Klavierlehrer Thomas Selbach seine schon traditionellen alljährlichen Konzerte zugunsten seines Nördlinger Arbeitgebers im Geno-Saal der Raiffeisen-Volksbank fortgesetzt.