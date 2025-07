Begabungstag in Dillingen: Auszeichnung für junge Talente des THG Nördlingen

Zum Ende des Schuljahres fand am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen der diesjährige Begabungstag statt; dies ist ein besonderer Höhepunkt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurse des Begabungsstützpunktes Schwaben. In würdigem Rahmen wurden die engagierten Schülerinnen und Schüler, die im laufenden Schuljahr an einem der vielfältigen Kurse teilgenommen hatten, mit Zertifikaten ausgezeichnet. Die Ehrung übernahm Beate Bott, Mitarbeiterin des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben, die den Jugendlichen für ihren Einsatz und ihre Begeisterung für vertieftes Lernen dankte. Im Anschluss wurden die Ergebnisse der aktuellen Kurse vorgestellt. Besonders eindrucksvoll präsentierten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses „Flora und Fauna im Nördlinger Ries“, geleitet von Markus Holzner, der am THG Nördlingen unterrichtet. In Kooperation mit dem Geopark Ries dokumentierten die Schülerinnen und Schüler in einem selbst produzierten Film ihre Beobachtungen und Erkenntnisse aus dem einzigartigen Naturraum im Geopark, was ein gelungenes Beispiel für forschendes Lernen und kreativen Medieneinsatz darstellt. Auch ein Ausblick auf das kommende Kursjahr durfte nicht fehlen: Die neuen Angebote versprechen erneut spannende Impulse für besonders begabte Schülerinnen und Schüler. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen in diesem Jahr vom Theodor-Heuss-Gymnasium, das mit Stolz auf das Engagement seiner Schülerinnen und Schüler in diesem besonderen Förderformat blickt.

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auszeichnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis