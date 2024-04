Begeisterter Beifall für Kirchenkonzert der Knabenkapelle

Zu den 100-Jahr-Feiern der Nördlinger Knabenkapelle gehört das Festkonzert am Samstag. Herausragende Momente gab es von Maximo Schulz und Nils Söder.

Ein Fest in Nördlingen ohne Knabenkapelle ist undenkbar. Und jetzt feiert sie sogar sich selber. 100 Jahre sind ins Jahr gegangen, seit dank einer Spende des aus dem Ries nach Chicago ausgewanderten Fleischfabrikanten Oskar Mayer die Jugendkapelle gegründet wurde. Die erste Spielzeit des darauf erstmals abgehaltenen Festspiels mit Kapelle und Schauspiel des Vereins Alt Nördlingen wurde ein großer Zuschauererfolg, aber ein finanzielles Desaster. Die neue Jugendkapelle (am 1. November 1969 zur Knabenkapelle umgewandelt) bestand aber nach dem Misserfolg des Festspiels weiter und kann nun im Jahr 2024 ihr 100-Jahr-Jubiläum begehen.

Am Beginn der Feierlichkeiten stand am Samstag ein festliches Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Salvator. Schon vor Beginn füllte sich die Kirche mit Besuchern. Eng wurde es am Zugang zum Altarraum, als die jungen Musikanten ihre Plätze einnahmen. Gerade noch für das Dirigentenpult des Stadtkapellmeisters Oliver Körner war ein wenig Platz geblieben. Seiner Leitung oblag die Auswahl der Musikstücke, wofür die Festmusik des Jahres 1924 nicht mehr infrage kam. Neuere, modernere Kompositionen benötigte er für das Programm, und bewies dafür großes Geschick, denn es gelang, eine stimmige Auswahl zu treffen.

Festkonzert der Knabenkapelle mit sinfonischer Qualität

Neuere geistliche Musik für Blasorchester stammte von Alfred Bösendorfer. Der Titel „Musica Gloriosa“ gab den Jubel über Gottes Ruhm wieder, wobei der jugendliche Überschwang vom Dirigenten so geleitet wurde, sodass das Spiel des Blasorchesters durchaus sinfonische Qualität erfuhr. Weitere gut zum Kirchenkonzert passende Stücke waren „A Choral for a Solemn Occasion“ von Marc van Delft“, ein inniger Choral mit einem ruhig schwingenden Thema und einem besinnlich abschwellenden Schlussteil, ein Spiritual-Medley von Luigi di Ghisallo mit „Amazing Grace und „O happy day“.

Großartig herausragende Höhepunkte gestalteten Maximo Schulz (Flügelhorn) mit einem melodischen „My Dream“ und Nils Söder mit „Gabriellas Song“, dem berühmten, sehr empathisch vorgetragenen Filmsong. Damit legten sie mit ihren Instrumenten Zeugnis ab über ihre famose Ausbildung. Dass die Knabenkapelle inzwischen auch Stücke der Popmusik in ihr Repertoire einbezieht, zeigte der Hit von Elvis Presley „Can’t help falling in Love“ (Solo: Nils Söder, Altsaxofon), womit die große Bandbreite der inzwischen erlangten Spielfähigkeit deutlich wurde.

Auf ihre ursprüngliche Aufgabenstellung bei der Gründung der Kapelle, der musikalischen Gestaltung der heimatlichen Feste, kam die Knabenkapelle bei den Zugaben zurück. Bei den Melodien der Stabenfestlieder sangen zahlreiche Besucher in Erinnerung an dieses traditionelle Nördlinger Kinderfest mit und stimmten am Schluss in den begeisterten Beifall mit ein.

