Bei der Jahreshauptversammlung der Sektion Nördlingen des Deutschen Alpenvereins berichteten die 1. Vorsitzende Sabine Flügel, der 2. Vorsitzende Andi Och sowie die Vertreter verschiedener Abteilungen ausführlich über das vergangene Vereinsjahr. Ein wichtiger Fortschritt war die Inbetriebnahme der neuen Homepage zum Jahreswechsel. Zudem wurden durch Gemeinschaftstouren wie den „Nordschwabenbus“ sowie verschiedene Schneeschuh-, Ski- und Hochtouren die Kontakte zu den Nachbarsektionen, Dillingen und Donauwörth, intensiviert. Sorgen bereiten jedoch derzeit die Bereiche „Familie“ und „Jugend“. Während es im Bereich „Jugend“ vor allem an Jugendleitern fehlt, fehlt es im Bereich „Familie“ eher an einer festen Teilnehmergruppe. Es liegt jedoch im Interesse der Sektion, diese Bereiche wiederzubeleben. Die Sektion sucht daher engagierte Familien, die die Begeisterung für Natur und Berge weitergeben möchten. Eine der größten Herausforderungen für die kommenden Jahre ist die Sanierung der Nördlinger Hütte, zu der Michael Leberzammer den aktuellen Planungsstand und das Siegerkonzept des Architektenwettbewerbs vorstellte. Eine weitere Herausforderung für den Alpenverein ist die ständige Erderwärmung. So wird der Wege- und Hüttenbetrieb zusehends durch Extremwetterereignisse beeinträchtigt. Auch können jetzt schon zahlreiche Hütten wegen Wassermangel nicht mehr betrieben werden. Es gilt, Bergerlebnisse auch noch für kommende Generationen zu ermöglichen. Schließlich bestätigte der Rechnungsprüfer Bernhard Kugler der Schatzmeisterin Uschi Büringer eine einwandfreie Buchführung und lobte sie für ihre gewissenhafte Arbeit.

