Bei Auffahrunfall in Nördlingen wird Auto von der Straße geschleudert

Zwischen Nördlingen und Deiningen ereignet sich am Montagmorgen ein Unfall. Ein 25-jähriger Autofahrer fährt beinahe ungebremst auf das Auto vor ihm auf.

Weil er wohl nicht konzentriert genug am Steuer saß, hat ein 25-Jähriger am Montag das Auto einer Frau von der Straße gestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Nördlingen und Deiningen. Eine 61-jährige Frau wollte auf Höhe der Einmündung zum Heutal nach rechts abbiegen. Dies erkannte der 25-jährige Mann zu spät. Er war direkt hinter der Frau und fuhr fast ungebremst auf deren Fahrzeug auf. Nach Angaben der Polizei wurde das Auto der Frau daraufhin von der Straße geschleudert. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13000 Euro. (AZ)