Nördlingen

vor 25 Min.

Bei der Bürgerversammlung steht das Verkehrskonzept in der Kritik

Plus OB David Wittner zeigt bei der Bürgerversammlung auf, dass sich in Nördlingen viel tut – aber der Kämmerer mahnt: Es werde künftig nicht so weitergehen wie früher.

Von Bernd Schied

In den vergangenen Jahren waren die Bürgerversammlungen in der Nördlinger Kernstadt nicht gerade Besuchermagnete. Die Teilnehmerzahlen und Fragen an die Stadtverwaltung hielten sich sehr in Grenzen, was dazu führte, dass die Veranstaltungen meistens auch nicht sehr lange dauerten. Am Mittwochabend war das ganz anders.

Knapp über 100 Besucher kamen in den Klösterle-Saal, um Oberbürgermeister David Wittner und den Spitzen seiner Verwaltung aufmerksam zuzuhören und später zahlreiche Fragen persönlicher oder allgemeiner Art zu formulieren. Auffallend allerdings: Jugendliche fanden sich nur ganz wenige ein. Offensichtlich erreicht dieses Format der Bürgerinformation die junge Generation nicht.

