vor 19 Min.

Bei Kontrolle an Nördlinger Spielplatz versteckt ein Mann Marihuana

Die Polizei will eine Männer-Gruppe in Nördlingen kontrollieren und sieht, wie einer etwas an einem Baum deponiert. Es handle sich um Marihuana, so die Polizei.

Die Nördlinger Polizei hat am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr im Rahmen ihrer Streifenfahrt eine Gruppe junger Männer am Spielplatz im Bereich der Wagga-Wagga-Straße kontrolliert. Als sich diese zunächst der Kontrolle entziehen wollten, fiel den Beamten nach eigenen Angaben auf, wie einer der Männer etwas bei einem nahegelegenen Baum deponierte. Der Mann sei schließlich angehalten und kontrolliert worden. An dem Baum fanden die Beamten laut Polizeibericht ein Päckchen mit Marihuana, das eindeutig dem 24-Jährigen habe zugeordnet werden können. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung seien weitere diverse Betäubungsmittel und entsprechende Utensilien, die auf einen Betäubungsmittelhandel hindeuten, sichergestellt worden. (AZ)

