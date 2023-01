Bei Kontrolle erwischt: Mann fährt unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle hält die Polizei einen 39-Jährigen in Nördlingen an. Die Beamten stellen fest: Er hat Drogen konsumiert.

Die Polizei hat am Sonntag gegen 20.20 Uhr in der Bürgermeister-Reiger-Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei hielten die Polizisten einen 39-Jährigen an und stellten nach eigenen Angaben Anzeichen für Drogenkonsum fest. Die Beamten führten einen Drogenschnelltest durch. Da der Test positiv ausfiel, wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (AZ)

