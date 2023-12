Bei Unbekannten daheim essen? Das geht am 20. Januar in Nördlingen

Ein besonderes Konzept des Abendessens fand im März in Nördlingen statt, jetzt können noch mehr Menschen teilnehmen. Wie das "Come together Dinner" funktioniert.

Zugegeben, kurz nach den Weihnachtsfeiertagen über Essen zu schreiben, ist vielleicht nicht ganz angebracht. Schließlich ist mancher und manche noch gut gefüllt von den Mahlzeiten mit der Familie und im Kühlschrank stehen eventuell noch ein paar Reste. Doch die dürften bis zum 20. Januar aufgebraucht sein und dann gibt es ein besonderes Abendessen in Nördlingen – bei dem man Fremde kennenlernen und bei ihnen essen kann.

Initiiert hat die Aktion die Nördlingerin Nina Thorwart zusammen mit ihrer Freundin Vanessa Strasser. Die Idee ist auch unter dem Begriff "Running Dinner" bekannt und geht so: Mitmachen können Teams aus zwei Personen, egal, ob es der Partner oder eine gute Freundin ist. Bei der Anmeldung muss jedes Team angeben, was die beiden essen wollen: alles, vegetarisch oder vegan. Schließlich bekommt jedes Team einen Gang zugeteilt, also Vor-, Haupt- oder Nachspeise.

Essen in Nördlingen: Konzept ist auch als "Running Dinner" bekannt

Wer für die Vorspeise zuständig ist, bekommt am 20. Januar von zwei mehr oder weniger zufällig ausgelosten Duos um 18 Uhr Besuch, man muss also für sechs Personen kochen. Beim Essen kann man sich kennenlernen – sollte aber nie ganz die Zeit aus dem Blick verlieren, denn um 19.30 Uhr ist Treffpunkt beim Haushalt des Hauptgangs und um 21 Uhr bei dem der Nachspeise. Jedes Duo ist einmal am Abend mit Kochen an der Reihe und für zwei Gänge bei anderen Teams zu Besuch. Das sind aber andere als bei der Vorspeise – es wird also munter durchgewechselt. Ab 22 Uhr findet noch eine abschließende Party in der Cohiba-Bar statt.

Thorwart kennt das Konzept aus ihrer Studienzeit in Erlangen, dort sei das Ganze eine Veranstaltung mit mehreren tausend Personen. Weil es ihr so gut gefiel, holte sie die Idee nach Nördlingen. Zusammen mit ihrer Freundin organisierte sie das Dinner zum ersten Mal im März 2023. Zunächst noch in einem etwas kleineren Rahmen, doch mit Erfolg. "Die Rückmeldungen waren so positiv, jeder hat gesagt, macht das nochmal", schildert Thorwart.

"Come together Dinner" in Nördlingen: Für Unbekannte Kochen

Daher geht es 2024 in die zweite Runde, dieses Mal können bis zu 60 Teams mitmachen – es muss eine durch drei teilbare Anzahl sein, damit die Zuteilung aufgeht. Beim Essen soll auf den Wunsch der Gäste Rücksicht genommen werden, Haupt- und Nachspeise sollten sich bereits vorher zubereiten lassen können, sodass sie gegebenenfalls gut aufgewärmt werden könnten. Damit alle Gastgeber zu Fuß gut erreichbar sind, können sich nur Menschen aus Nördlingen selbst anmelden – und keine Bewohner der Stadtteile. Die Anmeldung läuft bis 11. Januar.

Thorwart findet, der Reiz des Ganzen liege darin, andere kennenzulernen, jeder und jede könne mitmachen. Nördlingen habe Erlangen vielleicht etwas voraus: "In einer Kleinstadt kann es viel nachhaltiger wirken, weil man Leute immer wieder trifft. In kleinen Städten kann das ein richtig cooles soziales Ding sein."

Info: Interessierte können sich unter tinyurl.com/yqzbltqu anmelden. Weitere Infos auf Instagram unter @come_together_dinner.