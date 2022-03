Nördlingen

09:53 Uhr

Beim Abbiegen in den Gegenverkehr gefahren: Vierstelliger Schaden

Weil ein 18-Jähriger in Nördlingen beim Abbiegen zu schnell war, steuerte er seinen Wagen in den Gegenverkehr.

Ein 18-Jähriger fuhr am Donnerstagabend in Nördlingen zu schnell in eine Kurve. Deshalb stieß er mit dem Wagen einer 48-Jährigen aus dem Gegenverkehr zusammen.

Am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der Nürnberger Straße in die Hofer Straße in Nördlingen eingebogen. Dabei fuhr er beim Abbiegen laut Polizei deutlich zu schnell, weshalb sein Wagen nach rechts ausbrach. Der Fahranfänger prallte in Nördlingen in einen Wagen aus dem Gegenverkehr Der Fahranfänger lenkte anschließend zu stark dagegen, weshalb sein Auto übersteuerte. Dadurch prallte er in einen Wagen aus dem Gegenverkehr. Die 48-Jährige, die entgegenkam, klagte nach dem Zusammenstoß über Kopf- und Ohrenschmerzen. Außerdem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. (AZ)

