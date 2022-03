Beim Ausparken ein Auto erwischt: Passant merkt sich das Kennzeichen

Eine Autofahrerin stößt am Montagnachmittag in Nördlingen beim Ausparken gegen einen geparkten Wagen. Ein Passant passt aber auf.

Ein Passant hat am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Bergerstraße in Nördlingen beobachtet, wie eine Autofahrerin beim Ausparken ihr Auto gegen ein anderes setzte. Nach Angaben der Polizei wollte sich die Unfallverursacherin danach nicht um den entstandenen Schaden kümmern und fuhr weiter.

Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 100 Euro. Der Passant merkte sich das Kennzeichen und gab es an die Polizei weiter. Nun wird strafrechtlich ermittelt. (AZ)