So vielfältig wurde beim Cittaslow-Genussgarten in Nördlingen gefeiert

Beim Cittaslow-Fest in Nördlingen wurde am Abend gefeiert, tagsüber diskutiert und am Sonntagmorgen ein Gottesdienst gefeiert.

Plus Beim Nördlinger Cittaslow-Fest geht es um den Blick auf die Stadt, um Genuss und Entschleunigung. Welchen Ort der Stadtarchivar einem Außerirdischen zeigen würde.

Von Jan-Luc Treumann

Die Menschen klatschen und tanzen, die Band "Herr Meyer" animiert die Leute und mischt sich zum Abschluss am Samstagabend unter die Menschen auf der Tanzfläche. Sogar kleine Kinder dürfen mal ein wenig länger aufbleiben und die Handytaschenlampe vor der Bühne schwingen. Zum ersten Fall fand das Nördlinger Cittaslow-Festival, dieses Mal als Genuss-Garten betitelt, im Schneidt'schen Garten statt. Doch natürlich wurde nicht nur gefeiert, gegessen und getrunken, es wurde auch gesprochen und geführt – dabei ging es unter anderem um die Fragen, wie die Menschen auf Nördlingen blicken und wo man in Nördlingen entschleunigen kann.

In einer ersten Gesprächsrunde ging Kulturbeauftragte Dr. Franziska Emmerling der Frage nach, wie wir unser direktes Umfeld in Nördlingen wahrnehmen. Darüber sprach sie mit Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler, Stadtführerin Roswitha Feil und Lisa Schabert, Initiatorin des Achtsamkeitspfads. Für Feil ist Nördlingen eine Stadt, in der man alles bekomme: Von der nötigen Infrastruktur mit Krankenhaus und Schulen hin zu vielen Veranstaltungen: "Wir haben ein schönes Leben, es ist immer was los in Nördlingen." Schon als Kind kam Feil gerne aus Maihingen nach Nördlingen, später habe sie die Geschichte der Stadt und die Stadtmauer fasziniert. Als Gästeführerin leite sie die Menschen an, den Blick nach oben zu nehmen. Nicht nur den Daniel, sondern auch die Fachwerkhäuser wahrzunehmen, die schönen, versteckten Winkel zu entdecken. Zudem wolle sie die Geschichten erzählen, die sich hinter den Häusern zugetragen haben oder wie Emmerling es auf den Punkt bringt: "Das Alte lebendig machen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

