Bergmesse 2025: Durch Regen und Gipfelglück – Ein Wochenende auf der Nördlinger Hütte

Kürzlich machte sich die Sektion Nördlingen des Deutschen Alpenvereins mit dem Reisebus auf den Weg nach Seefeld. Von dort stiegen die Teilnehmer in verschiedenen Gruppen, je nach Anspruch, zur Nördlinger Hütte auf. Der Aufstieg gestaltete sich durch ständigen Regen beschwerlich, doch alle erreichten dank erfahrener Tourenleiter schließlich das Ziel auf 2.238 Metern Höhe. Auf der Hütte angekommen, hellte gute Verpflegung die Stimmung rasch auf. Bei Gesang, begleitet vom Grosselfinger Posaunenchor, sowie bei Kartenrunden, Bier und Wein entstand ein zünftiger Hüttenabend. Dieser ließ die Strapazen des regnerischen Aufstiegs schnell vergessen. Am Sonntagmorgen hatte sich das Wetter gebessert, und die Teilnehmer genossen den weiten Blick ins Inntal und zum Karwendel. Einige nutzten die Gelegenheit, zusätzlich die Reiterspitze zu erklimmen. Pünktlich um 10 Uhr versammelten sich alle in der Hütte zum Gottesdienst. Diakon Michael Jahnz gestaltete die besinnliche und inspirierende Feier, die musikalisch vom 30-köpfigen Grosselfinger Posaunenchor & Friends umrahmt wurde. Zum Abschluss gab es eine Kuchenstärkung vom Hüttenwirt Tobias Müller. Danach stiegen die Gruppen wieder ins Tal ab und traten die Heimreise ins Ries an. So ging trotz des widrigen Wetters ein gelungenes Wochenende mit Musik, Gemeinschaft und Bergfreude zu Ende.

