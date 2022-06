Berührendes Rosetti-Festkonzert in der Nördlinger Salvator-Kirche

Auf dem Programm des Festkonzerts "600 Jahre St. Salvator" ist Antonio Rosettis Oratorium "Der Sterbende Jesus" sowie zwei kleinere Werke von W. A. Mozart.

Antonio Rosetti war als Hofkapellmeister beim Fürsten Kraft Ernst zu Oettingen Wallerstein für die Feiern der Hofgesellschaft angestellt und für die musikalische Belustigung zuständig. Dafür kam weltliche, fröhliche Musik infrage, Konzerte also für verschiedene Instrumente und Unterhaltungsmusiken. Gelegentlich gab es auch traurige Anlässe am Hofe. So ist auch ein Requiem Rosettis bekannt, das bei der Beisetzung der Wallersteiner Fürstin und auch bei W. A. Mozarts Trauerfeier in Prag zur Aufführung kam.

Ein Oratorium zu komponieren gehörte nicht zu seinen Aufgaben. Für Kirchenmusik zumal war die Pfarrei St. Alban zuständig. Zusätzlich sich für die vakante Stelle des Kantors zu bewerben, soll die Motivation Rosettis zur Komposition des „sterbenden Jesus“ gewesen sein, die beim Festkonzert "600 Jahre St. Salvator" am Donnerstag in Nördlingen mit zwei kleineren Werken von Mozart aufgeführt wurde. 1785 war Rosetti als Komponist eine feste Größe in Süddeutschland. So erlebte dieses neue Werk eine schnelle Verbreitung, zumal es einem neuen Typus eines Oratoriums entsprach.

Teils schwülstig und mit drastischen Worten wird das Gefühl der Zuhörer ergriffen und bezieht die Anteilnahme der Natur mit ein, den Sturm der Mitternacht, das Brausen des Gewitters, die taumelnden Berge. Der Zuhörer braucht nicht informiert werden, er soll das Geschehen erleben und die Stimmungen verinnerlichen.

Bei dem Rosetti-Festkonzert in der Salvator-Kirche kommentiert ein Chor das Geschehen

Vermittelt wird das Ganze in Nördlingen durch einen Chor, der nicht wie in anderen Passionen das Volk vertritt, sondern das Geschehen kommentiert und den Sieger über den Tod und sein Opfer für die Ewigkeit preist. Mit etwa 20 Sängerinnen und Sängern, die offensichtlich hervorragend ausgebildet sind, erwies sich das Gesangsensemble „BeckerPsalter“ als hochsensibel in Dynamik und Klangabstimmung, besonders auch in der Textverständlichkeit.

Als handelnde Personen und Solisten gaben mit Rezitativen und Arien die Sopranistin Anna-Lena Elbert mit heller und klarer Stimme der Maria, und Anne Bierwirth mit ihrem klangvollen Alt der trauernden Frau Gestalt. Georg Poplutz konnte als Tenor mit seiner wandlungsfähigen Stimme die sehr unterschiedlichen Aufgaben des Rezitators und Jüngers Johannes mühelos und treffend bewältigen. Daniel Ochoa stellte mit seiner runden und sonoren Stimme einen ruhigen und gefassten Jesus dar.

Berührende Gesamtleistung des Chors "BeckerPsalter"

Einen Programmpunkt besonderer Art setzten die Ensembles an den Anfang des Festkonzerts, das Stadtpfarrer Benjamin Beck als einen Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 600-jährigen Jubiläum St. Salvators bezeichnete, mit W. A. Mozarts „Messe in C-Dur“, einer sehr berührenden Gesamtleistung des Chors „BeckerPsalter“ (Leiter Andreas Becker) und des Ensembles für Alte Musik „L’Arpa Festante“. Sie folgten routiniert der Leitung des Dirigenten Johannes Moesus, des durch seine langjährige Erfahrung in der Internationalen Rosetti-Gesellschaft äußerst vertrauten Rosetti-Kenners. Dies drückte sich durch sein ruhiges, bestimmtes Dirigat aus. Die folgende Motette „Ave verum corpus“ von W. A. Mozart ist vielen bekannt, doch war sie in der von dieser Gemeinschaft überzeugend dargestellten Interpretation ein einzigartiges Klangerlebnis.

Der Schlussbeifall galt allen engagierten Teilnehmern gleichsam für das hervorragende Konzert, das demnächst auf einer CD der Rosetti-Gesellschaft (www.rosetti.de) veröffentlicht werden soll.