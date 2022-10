Zwei große Stars berühren ihr Publikum im Nördlinger Klösterle

Plus Angela Roy und Peter Kremer brillieren im Nördlinger Klösterle beim Schauspiel: "Gemeinsam ist Alzheimer schöner".

Unter dem etwas sperrigen Titel „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ konnte das Schauspiel von Peter Turrini im Rahmen einer Deutschen Erstaufführung mit ein wenig Verspätung stattfinden – wegen Krankheit war es um drei Wochen verschoben worden. Autor Peter Turrini gehört zu den meistgespielten österreichischen Dramatikern und hat mit diesem Theaterstück, trotz des nicht gerade angenehmen Themas, eine wunderbar heitere und leichte Liebesgeschichte geschaffen, die letztlich das Leben feiert und dazu auffordert, immer nur den Augenblick zu leben, den kurzen Moment. Denn es kann – und das ist die Essenz – alles so schnell vorbei sein.