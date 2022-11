Berufsfahrer kämpft nach Drei-Promille-Fahrt um Führerschein

Plus Eine Frau ruft die Polizei, nachdem ein 39-Jähriger im Ries Schlangenlinien fährt. Die beruflichen Konsequenzen sind enorm.

Weil er gegen einen erhaltenen Strafbefehl wegen Trunkenheit am Steuer Einspruch eingelegt hat, fand sich ein 39-jähriger Mann aus dem Ries vor dem Amtsgericht Nördlingen auf der Anklagebank wieder. Der gelernte Brauer und Mälzer war im März dieses Jahres aufgefallen, als er mit seinem Fahrzeug im Ries Schlangenlinien und über den Mittelstreifen fuhr. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen und rief die Polizei. Die Beamten trafen den Mann dann zu Hause an und veranlassten eine Alkoholkontrolle. Das Ergebnis der späteren Blutentnahme: drei Promille. Das Gericht ahndete dieses Verhalten mit fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr und erließ gegen den Mann einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 60 Tagen zu je 40 Euro und dem Entzug der Fahrerlaubnis.