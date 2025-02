Berufskundetag an der Realschule Maria Stern Nördlingen

Mit 26 Informationsständen von verschiedenen Nördlinger und Rieser Firmen war der Berufskundetag an der Realschule Maria Stern in diesem Jahr so groß wie noch nie. Die Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen der Realschule Maria Stern sowie der Maria Ward Realschule Wallerstein und der Mittelschule Nördlingen konnten sich über soziale Berufsfelder genauso informieren wie über technische. Neben der Ausstellung der Firmen erhielten die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Vorträgen gezielte Information zu den Berufsfeldern. Thorsten Gleichmar, der den Berufskundetag auch dieses Mal wieder erfolgreich organisierte, und Schulleiter Andreas Kiesl freuten sich über die positive Rückmeldung von Seiten der Firmen und der Schülerschaft und besonders darüber viele ehemalige Schülerinnen und Schüler mit ihren neuen Arbeitgebern begrüßen zu können.

