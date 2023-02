Berufsschule verabschiedet 88 Winterprüflinge

An der Berufsschule Nördlingen werden Absolventen verabschiedet. Ein Viertel von ihnen schneidet mit einem Notendurchschnitt von 2,0 und besser ab.

Ab dem Zeitpunkt der Geburt ist der Mensch laut Jean-Paul Sartre „zur Freiheit verurteilt“. Den Absolventen der Berufsschule Nördlingen bescheinigte Schulleiter Raimond Eberle, aus dieser Freiheit heraus eine sehr gute Entscheidung getroffen zu haben, nämlich die für eine duale Ausbildung. Dieses System habe sich als Erfolgsmodell erwiesen und werde weltweit kopiert. 88 Prüflinge wurden jetzt an der Berufsschule verabschiedet.

Landrat Stefan Rößle ging auf die Rolle des Landkreises ein, dem seine Schulen sehr wichtig seien und für die er kräftig investiere. Die gelungene Aula am Beruflichen Schulzentrum mache dies anschaulich. Das jedoch sei nur mit einer starken Wirtschaftskraft des Kreises möglich, zu der wiederum die Absolventen in Zukunft beitragen würden. Rößle appellierte an die angehenden Fachkräfte, der Region treu zu bleiben. Oberbürgermeister David Wittner gratulierte im Namen der Stadt Nördlingen. Die Prüfungen seien eine gute Startposition für den zukünftigen Werdegang. Allerdings müsse man stets offen für neue Entwicklungen bleiben, die Digitalisierung sei eine Herausforderung in allen Branchen. Für die Handwerkskammer für Schwaben überbrachte Anette Göllner Glückwünsche an die angehenden Gesellen. Nach Jahren der Akademisierung sei der Bedarf an Fachkräften, insbesondere im Handwerk, riesengroß: ohne Handwerk keine Energiewende.

22 Absolventen bekommen Urkunden und Preise

Insgesamt konnten 88 „Winterprüflinge“ aus den Bereichen Einzelhandel/Verkauf, Elektroniker für Betriebstechnik, Elektroniker für Geräte und Systeme, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und Kfz-Mechatroniker ihre Zeugnisse von den Fachbereichsleitern und Lehrkräften entgegennehmen. Zwölf erreichten zusätzlich den mittleren Bildungsabschluss, 22 Absolventen mit einem Notendurchschnitt von 2,0 oder besser wurden mit Urkunden und Preisen für herausragende Ergebnisse ausgezeichnet.

Staatspreise der Regierung von Schwaben verbunden mit einem Geldbetrag oder Buchpreis wurden an den Elektroniker für Betriebstechnik Maximilian Mäusle, Ausbildungsbetrieb Klotz GmbH Kötz, mit der Traumnote 1,00, Jeremias Stephan, Kaufmann im Einzelhandel, Karmann Wemding 1,14, Tobias Reiner, Elektroniker für Betriebstechnik, BSH Hausgeräte Dillingen 1,33, Lukas Bickelbacher, Märker Harburg 1,33, Simon Gemeinholzer, Südzucker Rain. 1,44, Simon Löfflad, Märker Harburg 1,44 (alle Elektroniker für Betriebstechnik) und an Alexandros Savvidis, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, P.V. Servicetechnik Nördlingen mit einem Schnitt von 1,50 verliehen.

Christian Möwes (Klavier) und Annika Körner (Violine) von der Rieser Musikschule übernahmen die musikalische Gestaltung der Abschlussfeier. Absolventen, Ausbilder und Lehrkräfte hatten beim anschließenden Imbiss in der Schulmensa noch Gelegenheit zu interessanten Gesprächen. (AZ)