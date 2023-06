Beschädigter Baum in Nördlingen: Polizei sucht nach Hinweisen

Die Polizei sucht nach einer Person, die einen jungen Baum in der Nördlinger Lerchenstraße am Wochenende abgeknickt und dabei einen Sachschaden verursacht hat.

In der Lerchenstraße in Nördlingen hat eine bislang unbekannte Person einen frisch gepflanzten Baum in der Zeit zwischen Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, umgeknickt. Dabei soll sie laut Polizeibericht einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht haben. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)