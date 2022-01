Nördlingen

Besitzerin angegriffen: Warum ein Hund in Nördlingen eingeschläfert wurde

Plus Eine Frau muss sich in Nördlingen verstecken, weil ihr eigener Hund sie angefallen hat. Der muss schließlich eingeschläfert werden.

Eine Frau will in einem Nördlinger Ortsteil ihren Hund füttern. Doch der beißt sie zweimal, die Frau weiß sich nicht anders zu helfen und versteckt sich im Auto. Ihr Mann verschanzt sich in der Scheune und ruft den Sohn an, der informiert die Polizei. Diesen Vorfall am Mittwoch schildern die Beamten in ihrem Pressebericht. Niemand sei dem Hund mehr Herr geworden, und er sei schließlich betäubt und eingeschläfert worden. Das Veterinäramt erklärt die Hintergründe.

