Nördlingen

vor 17 Min.

Ausstellung auf dem Nördlinger Marktplatz zeigt Menschen mit Handicap

Plus Auf dem Marktplatz in Nördlingen kann man seit Freitag eine Fotoausstellung begutachten. Was hinter "Mensch – Arbeit – Handicap" steckt.

Von Dominik Durner

Wer seit Freitag in der Innenstadt in Nördlingen unterwegs war, ist mit Sicherheit am Marktplatz vor der St. Georgskirche vorbeigekommen. Dort stehen seit dem 12. März drei Stahl- und Lichtkonstruktionen, die als Rahmen für dünne Stäbe fungieren, an denen die verschiedensten Bilder befestigt sind. Dahinter steckt eine ganz besondere Ausstellung der Bundesgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BWG).

