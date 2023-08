Nördlingen

Besonderer Kellner: In einem Nördlinger Restaurant arbeitet ein Roboter

Plus Ein Klick auf das Display und Bella bringt das Essen an den Tisch. In einem Nördlinger Gasthof hilft ein Roboter beim Service. Wo dieser an seine Grenzen stößt.

Von Nicolas Friese

An einem Donnerstagvormittag steht Bella noch leblos in einer Ecke des Saals. Im Erdgeschoss des Goldenen Schlüssels sind alle Tische noch frei, auf der Terrasse sitzt ein Mann und liest, während in der Küche die Gerichte für den anstehenden Arbeitstag vorbereitet werden. Marie-Luise Forner ist die Inhaberin und Geschäftsführerin des Nördlinger Gasthofs und sagt, Bella beginne immer erst gegen 11 Uhr: "Wenn die anderen Servicekräfte kommen, schalte ich sie an." Bella ist keine normale Servicekraft: Der Roboter unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gasthof und ist in Nördlingen ein echtes Novum. Alles kann der Roboter jedoch nicht übernehmen.

Bellabot heißt das Modell, das seit März im Gasthaus von Forner mithilft und welches die chinesische Firma Pudu Robotics herstellt. Aufmerksam wurde Forner auf den technologischen Helfer auf einer Gastronomenmesse in München: "Dort habe ich mir den mal genauer angesehen." Sie war jedoch schon immer an solchen "technischen Spielereien" interessiert. Am Donnerstagvormittag wird Bella um kurz vor elf aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Daraufhin positioniert sie sich links an der Theke. "Wir haben einen festen Platz für sie, wo sie auf die Kommandos wartet."

