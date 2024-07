Der traditionelle Nördlinger Familienbetrieb und seine Mitarbeiter fühlen sich immer schon in besonderem Maße den Menschen in ihrer Heimatstadt und dem Ries verbunden. In diesem Zusammenhang spendeten sie kürzlich zur Unterstützung des therapeutischen Angebotes 350 Euro an den Förderverein der Palliativstation am Stiftungskrankenhaus Nördlingen.

Simone Wiedemann