Nördlingen

vor 31 Min.

Betriebsrat bei Varta in Nördlingen nimmt seine Arbeit auf

Plus Seit Juni bilden sechs Frauen und sieben Männer den Betriebsrat bei Varta Micro Production in Nördlingen. Die IG Metall verzeichnet einen Zulauf an Mitgliedern.

Von Verena Mörzl

Arbeitnehmer sollen ihren Arbeitsalltag mitbestimmen können. Möglich ist das durch einen Betriebsrat, der bei größeren Firmen in der Regel dazugehört. Bei der Varta Micro Production GmbH in Nördlingen ist das bislang nicht der Fall gewesen. Ein Betriebsrat soll dort jedoch künftig weitere demokratische Prozesse in den Arbeitsalltag bringen. So kann ein solches Gremium beispielsweise bei der Gestaltung der Arbeitszeit mitbestimmen. Die IG Metall hat im März den Weg freigemacht, seit Juni gibt es einen Betriebsrat – für die Gewerkschaft gibt es am Standort Nördlingen des Batterieherstellers noch weitere positive Signale.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

