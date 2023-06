Betrüger erbeuten durch falsche Bank-Homepage 38.000 Euro

Über eine falsche Bank-Website haben Betrüger 38.000 Euro abgebucht, wie die Nördlinger Polizei schildert. Was die Polizei rät.

Betrüger werden sehr kreativ, wenn es darum geht an das Vermögen der Leute zu gelangen: Zuletzt seien mehrere Personen Opfer einer Betrugsmasche geworden, wie die Nördlinger Polizei bekannt gibt. Die Täter versenden eine SMS, die suggeriere, dass sie von der Bank des oder der Geschädigten sei und man werde aufgefordert, die Bankdaten über den hinterlegten Link zu aktualisieren, etwa ein Update der Bank-App vorzunehmen.

Durch Betätigung dieses Links werde man auf eine Fake-Seite weitergeleitet. In der Annahme, sich auf der vertrauten Bank-Website zu befinden und im Vertrauen der Richtigkeit des weiteren Vorgehens, würden Nutzer aufgefordert, Zugangsdaten für das Online-Banking einzugeben. Hierbei handelt es sich laut Polizei um das klassische Daten-Phising.

Nach Eingabe der Daten hätten die Täter einen uneingeschränkten Zugang zum Online-Banking des Geschädigten und nähmen in der Folge Überweisungen vor oder beantragten eine weitere EC-Karte, über die sie dann verfügen können. In einem Fall, der kürzlich bekannt wurde, buchten die Täter insgesamt rund 38.000 Euro ab. Da die Täter zumeist Sofortüberweisungen durchführen, könnten diese innerhalb von Minuten über das Geld verfügen. So werden die Beträge laut der Mitteilung innerhalb kürzester Zeit abgehoben, beziehungsweise auf weitere Konten, häufig ins Ausland, transferiert. "Bitte gehen Sie mit Ihren Daten sehr sorgsam um und erkundigen sich im Zweifelsfall bei Ihrer Hausbank über die Richtigkeit der Vorgehensweise", warnt die Polizei abschließend. (AZ)

