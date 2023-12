Betrüger ergattern in Nördlingen über Kleinanzeigen mehrere Zahlungen

Die Polizei Nördlingen berichtet von mehreren Betrugsversuchen: Nach der Anzahlung für einen Autokauf sind weder Verkäufer noch Auto aufzufinden.

In Nördlingen ist es zu mehreren Betrugsfällen gekommen. Nach Angaben der Polizei boten die bislang unbekannten Täter auf der Internetplattform "Kleinanzeigen" ein Auto an. Der Verkäufer forderte vorab eine Anzahlung per Überweisung. Als der Käufer das Auto abholen wollte, waren weder der Verkäufer noch das Auto vor Ort. Die Polizei Nördlingen rät dringend davon ab, sich auf solche Zahlungen einzulassen. (AZ)