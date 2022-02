Betrunkener Autofahrer begeht Unfallflucht in Nördlingen

Zeugen beobachten, wie ein Mann in Nördlingen auf einen Gehweg fährt und einen Metallpfosten beschädigt. Um den Schaden kümmert er sich nicht.

Ein 36-jähriger Autofahrer hat in Nördlingen am Freitag eine Unfallflucht begangen. Laut Polizeibericht fuhr er in der Neubaugasse mit seinem Auto auf den an der Fahrbahn angrenzenden Gehweg und beschädigte dabei dort einen angebrachten Metallpfosten. Er soll sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Aufgrund einer Zeugenaussage konnte das betroffene Fahrzeug jedoch wiedererkannt und im Rahmen einer Fahndung im Stadtgebiet angetroffen werden. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge beim Autofahrer einen Wert von rund 1,2 Promille, weshalb der Mann auf die Dienststelle gebracht und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt durch die Beamten unterbunden. (AZ)