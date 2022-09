Betrunkener Autofahrer in Nördlingen unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Montag weht Beamten in Nördlingen eine Alkoholfahne entgegen. Den Autofahrer erwarten mehrere Strafen.

Ein 26-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag betrunken durch Nördlingen gefahren. Kurz nach Mitternacht wurde der Mann zu einer Verkehrskontrolle in der Wemdinger Straße angehalten, wobei den Beamten eine Alkoholfahne aus dem Auto entgegenstieg. Ein anschließender Alkoholtest zeigte nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 0,5 Promille an. Auf den 26-Jährigen kommen nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Strafpunkte zu. (AZ)