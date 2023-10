Betrunkener Fahrradfahrer in Nördlingen erwischt

Beamte der Polizei Nördlingen halten einen Fahrradfahrer mit auffälliger Fahrweise an. Ein Alkoholtest bestätigt den Verdacht der Polizei.

Am Sonntagmittag ist ein betrunkener Fahrradfahrer in Nördlingen in eine Polizeikontrolle geraten. Laut Polizeibericht wurde der 35-Jährige gegen 12 Uhr kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte bei dem Mann ein Wert von 2,3 Promille nachgewiesen werden. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann fiel am vergangenen Wochenende wegen des gleichen Delikts mehrmals auf. (AZ)