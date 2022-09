Betrunkener Mann mit Messern in Nördlingen unterwegs

Am Donnerstag und Freitag sind in Nördlingen zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs. Ein weiterer verstößt gegen das Waffengesetz.

Drei Autofahrer haben am Donnerstag und Freitag in Nördlingen bei Verkehrskontrollen gegen Gesetze verstoßen. In der Nürnberger Straße stellten Beamte am Nachmittag bei einem 42-jährigen Autofahrer drogentypische Anzeichen fest, um kurz nach Mitternacht verriet Cannabisgeruch einen 21-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle am Stoffelsberg.

Ein 38-Jähriger fiel den Beamten in den frühen Morgenstunden auf, weil er am Brettermarkt torkelnd auf sein Auto zulief. Dort schritten die Polizisten ein, als der Mann auf der Fahrerseite einstieg. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Weil der Mann nach Angaben der Polizei darüber hinaus vier Messer unterschiedlicher Art mit sich führte, muss er wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz mit einer Anzeige rechnen. (AZ)