Betrunkener Radfahrer stürzt und wird kurz bewusstlos

Ein Radler fährt auf der falschen Fahrbahnseite und stürzt. Mit leichten Verletzungen wird der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Ein Radfahrer ist am Samstagabend in Nördlingen gestürzt. Gegen 22.35 Uhr war der alkoholisierte 39-Jährige auf der Wemdinger Straße in Nördlingen stadtauswärts unterwegs, wie die Polizei schildert. Er habe verbotswidrig die linke Fahrbahnseite benutzt und stieß dabei gegen ein Geländer. Daraufhin stürzte er, war kurzzeitig bewusstlos und musste vom Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, heißt es weiter.

Entsprechende Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr seien eingeleitet worden, die Beamten veranlassten zur Beweissicherung eine Blutentnahme. (AZ)

